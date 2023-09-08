Пройдет на высоком и результативном уровне: в Казань на саммит БРИКС и БРИКС+ приедет Си Цзиньпин
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В Казани в следующем году пройдет съезд глав государств БРИКС. На данный момент точная дата проведения мероприятия еще не была назначена, определен только месяц - октябрь.
На форму «РОСТКИ», который проходит в Казани сейчас, глава РТ Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что на сессию БРИКС в Казань приедет китайская делегация во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.
Рустам Минниханов в рамках пленарного заседания заявил, что сейчас ведется активная подготовка к проведению БРИКС в Казани. Он уверен, что участие китайской делегации во главе с Си Цзиньпином пройдет на высоком и результативном уровне.