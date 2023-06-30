Пройдет четыре ярмарки: у жителей Казани будет возможность познакомиться с работодателями города в июле

В июле 2023 года для жителей Казани проведут четыре ярмарки вакансий

Для жителей Казани в июле 2023 году пройдут ярмарки вакансий. На них горожане смогут узнать о вакантных должностях, а также встретиться с работодателями.

Ближайшая ярмарка запланирована на 6 июля, она пройдет на Гагарина, 46. Жители Кировского и Московского района могут подойти с 10 до 12 часов утра. Подробности сообщат по телефону +7(843)564-58-72..

В ЦЗН по Советскому району ярмарку проведут 20 июля - встреча также пройдет с 10 до 12 утра по адресу Р.Зорге, 102. Телефон для справки: +7(843)205-54-53.

Для жителей Авиастроительного и Ново-Савинского районов ярмарка будет проведена 26 июля по адресу Ибрагимова, 41. Всех желающих также ждут с 10 до 12 часов. Информация можно уточнить по телефону +7(843)560-88-98.

Заключительная ярмарка пройдет 26 июля в ЦЗН по Приволжскому и Вахитовскому районам. Всех желающих будут ждать с 9 до 11 утра на Братьев Касимовых, 22/7. Подробности по телефону +7(843)224-86-83.