"Пройдет 15 июля": стало известно, когда можно будет купить билеты на матч за Суперкубок в Казани

Стало известно время начала продажи билетов на матч за Суперкубок в Казани

Продажа билетов на матч за Суперкубок-2023 начнется уже на следующей неделе, сообщает "БИЗНЕС Online". Объявить о ней должен РФС. Билеты на матч будут доступны на сервисе kassir.ru.

Напомним, что матч пройдет 15 июля на "Ак Барс Арене". В нем будут принимать участие чемпион России "Зенит" и обладатель Кубка России ЦСКА.

Казань в этом месяце получила игру, выиграв в конкуренции с Москвой, а также со всеми городами, где есть стадионы чемпионата мира - 2018, которым РФС предложил оформить заявку на матч.