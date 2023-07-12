Прохожие сняли на видео: в Казани возлюбленные устроили голую фотосессию в парке

В Казани в парке Горького возлюбленные устроили голую фотосессию под автополивом

В Казани в парке имени Горького влюбленная пара устроила необычную фотосессию. Парень и девушка предстали перед фотографом полностью голыми. Они позировали, обнимаясь под автополивом газона.

Фотосессия проходила в четыре утра, вероятно, чтобы избежать большого количества зрителей. Однако, полностью избежать внимания влюбленным не удалось - они были засняты прохожими на видео. Ролик опубликовал тетелграм-канал «Казань News».

Многие пользователи осудили поступок молодых людей, однако некоторые все же отметили, что не видят в этом ничего предосудительного. Защитники отмечают, что в четыре утра дети по улицам не ходят.