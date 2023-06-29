Проектировать начнут в этом году: в Казани на месте "Кырлая" возведут полноценный парк

Рустам Минниханов выступил за создание парка 1100-летия принятия ислама на месте «Кырлая»

Глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи с муфтием РТ Камилем Самигуллиным поддержал строительство парка 1100-летния принятия ислама на месте бывшего "Кырлая", сообщает пресс-служба руководителя региона.

Проектированием парка, со слов Минниханов, займутся уже в этом году. В следующем же он будет доступен для всех жителей и гостей Казани.

Идея создания парка была предложена на встрече с главой столицы республики главным казыем РТ Джаилем Фазлыевым. После чего ее поддержал и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Напомним, что изначально на месте "Кырлая" хотели построить Соборную мечеть, однако столкнулись сразу с несколькими проблемами. Во-первых, стало известно о грунтовых водах, которые "практически как полноценная подземная река", что не позволяет начать строительство. Во-вторых, против возведения мечети выступили местные жители.