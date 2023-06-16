Проект будут дорабатывать: инициатива Татарстана о наказании граждан за границей не осталась без внимания

Татарстан будет дорабатывать проект закона о наказании граждан за границей

Доработке подлежит инициатива Татарстана, в которой говорится о возможности дать силовикам право на составление протоколов на россиян, которые проживают за границей. В Совете законодателей при российском парламенте пришли к такому мнению и подготовили соответствующее заключение на проект поправок в КоАП.

Напомним, что ранее госсовет Татарстана выступил с предложением наказывать граждан за рубежом по статья, которые связаны с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова, а также дискредитацией армии РФ. Депутаты республики также предложили увеличить срок давности по этим нарушениям до двух лет.

Советом законодателей при Федеральном собрании был подготовлен текст заключения законопроекта Госсовета Татарстана. В нем предлагается распространить статьи КоАП на покинувших страну. В документе говорится, что госсовету планируют предложить доработать законодательную инициативу, сообщает "Ъ".