Продлили на два месяца: подозреваемый в мошенничестве директор ипподрома Казани остается под домашним арестом

В Казани директору ипподрома продлили домашний арест до августа 2023 года

Директору ипподрома Казани Марату Гильфанову был на два месяца продел срок домашнего ареста. У руководителя 4 июня срок ареста подходил к концу, в связи с чем следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока меры пресечения, о чем сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Напомним, что Марат Гильфанов подозревается в мошенничестве при получении субсидий на получение породистых лошадей. Сумма ущерба, по предварительным данным Следственного комитета, может достигать 8,9 миллиона рублей.