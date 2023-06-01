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· Полина Модестова

"Пришло время становится крупнейшим центром компетенций": в Казани представили нового руководителя Института развития города

Мэр Казани 31 мая представил нового руководителя коллективу Института развития города
"Пришло время становится крупнейшим центром компетенций": в Казани представили нового руководителя Института развития города

Администрация Казани

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На должность директора Института развития города был назначен Алексей Горбунов, у которого опыт работы в архитектурной более 16 лет. Нового руководителя мэр Казани Ильсур Метшин накануне представил коллективу института.

Глава города выразил Роману Повышеву, который возглавлял институт с момента его создания, благодарность. Он отметил, что на этапе становления института ему нужен был хозяйственник, который смог бы правильно выстроить работу. Ильсур Метшин заявил, что Роман Алексеевич Повышев успешно справился с этой задачей.

- Теперь пришло время Институту становится крупнейшим центром компетенций в Республике Татарстан, - заявил мэр Казани.

Алексей Горбунов, новый директор Института развития города, окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности инженер-архитектор. С 2007 по 2014 год он работал инжиром-архитектором, а также являлся ведущим архитектором и главным архитектором проекта в ЗАО "Мостаф". Там же он занимал должность начальника отдела архитектуры-главного архитектора проекта, первого заместителя генерального директора - главного архитектора проекта с 2014 по 2019 года. С 2019 по 2023 Алексей Горбунов был первым заместителей генерального директора-главным архитектором, а также исполнительным директором проекта в ООО "МостафПроектСтрой".

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