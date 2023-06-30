Принял участие в программе: Александр Асташенок сел за руль социального такси

Александр Асташенок управлял социальным такси в Казани

Благотворительный фонд "День добрый день" показал новый выпуск проекта "Социальное такси", в котором принимал участие бывший солит группы "Корни" и победитель первой "Фабрики звезд" Александр Асташенок.

В выпуске артист забрал с тренировки по следж-хоккею Анису Гарипову и по дороге рассказал о работе вокалистом, а также об участии в музыкальном шоу и приезде в Казань. Выпуск можно посмотреть здесь.

Проект "Социальное такси" реализуется Благотворительным фондом "День добрый день", а его участниками становятся знаменитости, которые садятся за руль автомобиля для перевозки маломобильных пассажиров и без подготовки отвечают на вопросы ведущего. Цель проекта - пропаганда ценностей благотворительности и помощи людям с ОВЗ.