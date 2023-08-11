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· Полина Модестова

Приглашают на авиа-фотоохоту: аэропорт Казани приглашает фотографов принять участие в мероприятии

Аэропорт Казани приглашает на летнюю авиа-фотоохоту 18 августа
Приглашают на авиа-фотоохоту: аэропорт Казани приглашает фотографов принять участие в мероприятии

pixabay

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Международный аэропорт «Казань» приглашает всех желающих на летнюю авиа-фотоохоту. Она будет проводиться 18 августа в честь Дня Воздушного Флота РФ. Мероприятие проведут с 16 до 21 часов. Заявки принимаются от граждан, возраст которых от 18 лет до 9 часов утра 16 августа. Отправить заявку можно на почту pr@airportkzn.ru. В теме письма необходимо указать «заявка на споттинг».

В заявке должны быть паспортные данные - ФИО, год и место рождения, сами паспортные данные, прописка, перечень фотоаппаратуры, а также ссылки на социальные сети, блоги и контактные данные - e-mail и номер телефона. В случае, если нужна парковка, нужно указать также марку и номер автомобиля.

Каждый участник должен при себе имет паспорт. Подтверждением участия является ответное письмо от организаторов, которое придет до 10 часов утра 17 августа. Число мест на мероприятии ограничено. Организаторы также оставляют за собой право отказать без объяснения причины.

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