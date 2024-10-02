Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

При последнем переходе на новую работу зарплата казанцев увеличилась на 41%

7% опрошенных переходили на новое место только ...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Сервис Авито Работа провела опросил больше 7 000 работающих жителей России, чтобы узнать, сколько они меняли работу и насколько увеличилась их заработная плата после этого. По результатам опроса, в среднем жители Казани сменили 4 места работы за свою жизнь. Как итог, у 41% выросла зарплата после смены рабочего места.

7% опрошенных переходили на новое место только 1 раз в жизни. 42% жителей меняли деятельность 2–3 раза, почти 21% — 4–5 раза за жизнь, а 6–7 раз меняли место работы 12% людей в Казани.

У 10% казанцев их заработная плата при последней смене работы выросла менее, чем на 10%, у 18% — на 10–20 процентов. 20% людей сообщили, что их заработок стал больше на 21–30%. 5% опрошенных рассказали, что стали получать на 31–40% при переходе на новое место. На 41–50% выросли доходы у 7% участников опроса. Кроме того, 9% людей благодаря переходу на другую работу стали получать более, чем вдвое.

Процент, на который увеличилась зарплата россиян при переходе на новое место работы, %

Доля респондентов, чья зарплата увеличилась на соответствующий процент, %

Меньше, чем на 10%

10%

На 10-20%

18%

На 21-30%

20%

На 31-40%

5%

На 41-50%

7%

На 51-60%

6%

На 61-70%

2%

На 71-80%

3%

На 81-90%

1%

На 91-100%

6%

Более 100% (более, чем вдвое)

9%

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

4 часа назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

возможно ли полностью избавиться от борщевика

Новости Казани

21 час назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

обслуживание видеонаблюдения москва в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

В Челнах 2 октября простятся с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым

Новости Татарстана

день назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Татарстана

день назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Новости Казани

6 часов назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Казани

день назад

В Казани 26 сентября хотели задержать чиновника из Башкирии
Новости Казани
2 дня назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Новости Казани

23 минуты назад

При последнем переходе на новую работу зарплата казанцев увеличилась на 41%

Интересное в Казани

день назад

Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 

Новости Татарстана

53 минуты назад

Пункт отбора на контрактную службу Казани завёл страницу в ВК

Новости Казани

час назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ
Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Ка...
Новости Казани
5 часов назад

Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани

Новости Казани

час назад

Экспертизу прошел проект на берегу реки Казанки

Новости Казани

2 часа назад

Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

2 часа назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»
«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне