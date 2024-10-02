При последнем переходе на новую работу зарплата казанцев увеличилась на 41%

Сервис Авито Работа провела опросил больше 7 000 работающих жителей России, чтобы узнать, сколько они меняли работу и насколько увеличилась их заработная плата после этого. По результатам опроса, в среднем жители Казани сменили 4 места работы за свою жизнь. Как итог, у 41% выросла зарплата после смены рабочего места.

7% опрошенных переходили на новое место только 1 раз в жизни. 42% жителей меняли деятельность 2–3 раза, почти 21% — 4–5 раза за жизнь, а 6–7 раз меняли место работы 12% людей в Казани.

У 10% казанцев их заработная плата при последней смене работы выросла менее, чем на 10%, у 18% — на 10–20 процентов. 20% людей сообщили, что их заработок стал больше на 21–30%. 5% опрошенных рассказали, что стали получать на 31–40% при переходе на новое место. На 41–50% выросли доходы у 7% участников опроса. Кроме того, 9% людей благодаря переходу на другую работу стали получать более, чем вдвое.