При этом число пьяных водителей не сокращается: в Казани стало меньше аварий из-за опьянения

В Казани на треть снизилось число ДТП с участием пьяных водителей

В Казани в 2023 году было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. которые произошли по вине пьяных водителей. Это на 36% меньше, нежели в аналогичный период прошлого, 2022, года. В авариях пострадали 19 человек. В 2022 году заметно больше - 31. Есть один погибший.

Начальник отделения организационно-аналитической работы Госавтоинспекции УМВД по Казани Алла Новикова при этом отметила, что снижение количества аварий - не повод для оптимизма, потому что число водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, меньше не стало.

Напомним, что информацию об управлении машиной водителями с признаками опьянения можно при помощи телеграм-бота @Kazan_bezopasnoBot. За этот год неравнодушные жители областной столицы отправили уже 58 сообщение, а после проверки были задержаны 17 нетрезвых водителей.