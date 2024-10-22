Президент Ирана сообщил, что взаимодействие стран БРИКС, которые принимают участие в саммите в Казани, приведет к концу однополярного мира и времени американского тоталитаризма. Выступление снимал телеканал IRIB.

Перед вылетом в региональную столицу Республики Татарстан глава другого государства отметил, что гости смогут рассказать о своих взгляды на БРИКС. Пезешкиан добавил, что эта встреча может стать лучше американского однополярного мира.

Не так давно президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что вклады стран-участниц БРИКС в мировую экономику ограничивают влияние государств «Большой семерки» (G7). По мнению специалиста, мировая торговля и глобальная экономика сейчас изменяются.

Ранее мы писали о том, что подготовка к саммиту БРИКС в Казани обошлась в 20 миллиардов рублей. Мэр отметил, что почти 8 миллиардов рублей "пошли" на дороги и благоустройство.