Президент Индонезии не сможет приехать на саммит БРИКС
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет участвовать в саммите БРИКС в Казани из-за своей инаугурации. Об этом сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов.
"У него возникнут сложности с поездкой, поскольку он только начнет исполнять свои обязанности и будет заниматься формированием правительства", — подчеркнул дипломат.
Тем не менее, Прабово Субианто заверил Владимира Путина и посла Толченова, что обеспечит максимальное представительство Индонезии на саммите.
По его словам, подобный уровень представительства позволит Индонезии достойно присутствовать на событии в Казани.
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