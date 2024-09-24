Президент Индонезии не сможет приехать на саммит БРИКС

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет участвовать в саммите БРИКС в Казани из-за своей инаугурации. Об этом сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

"У него возникнут сложности с поездкой, поскольку он только начнет исполнять свои обязанности и будет заниматься формированием правительства", — подчеркнул дипломат.

Тем не менее, Прабово Субианто заверил Владимира Путина и посла Толченова, что обеспечит максимальное представительство Индонезии на саммите.

По его словам, подобный уровень представительства позволит Индонезии достойно присутствовать на событии в Казани.