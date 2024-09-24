Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

Президент Индонезии не сможет приехать на саммит БРИКС

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто ...

Подписаться в Telegram

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет участвовать в саммите БРИКС в Казани из-за своей инаугурации. Об этом сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

"У него возникнут сложности с поездкой, поскольку он только начнет исполнять свои обязанности и будет заниматься формированием правительства", — подчеркнул дипломат.

Тем не менее, Прабово Субианто заверил Владимира Путина и посла Толченова, что обеспечит максимальное представительство Индонезии на саммите.

По его словам, подобный уровень представительства позволит Индонезии достойно присутствовать на событии в Казани.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

До конца года в Казани можно будет ездить в мет...
Важное в РТ
6 часов назад

До конца года в Казани можно будет ездить в метро за 23 рубля

Лонгриды

22 часа назад

Казанский грибник раскрыл секреты полных ведер

Интересное в Казани

6 часов назад

Кулинарные шедевры для всех и каждого: рецепты деликатесов от ресторана «Каспийка»

дератизация помещения от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прогнозируют сильные морозы до -2 градусов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

замена аккумулятора в телефоне цена в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В РТ будет потепление

Новости Казани

день назад

Стали известны детали смерти 13-летнего мальчика

Новости Казани

день назад

Бастрыкину доложили о нехватке транспорта в поселке Константиновка

Новости Казани

день назад

В Казани начался суд над шеф-поваром, отравившим рабочих «Нэфис Косметикс»

Новости Татарстана

день назад

Руководителя фирмы в Татарстане подозревают в махинациях на 60 млн
Лонгриды
3 дня назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Жители дома по адресу Гарифьянова 42 буквально ...

Новости Татарстана

час назад

Пенсионер из РТ поймал щуку весом 12 кг

Интересное в Казани

8 часов назад

Здоровый старт учебного года: редакция отыскала полезные завтраки и обеды для школьников

Новости Казани

час назад

Президент Индонезии не сможет приехать на саммит БРИКС

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане нашли мумифицированные трупы двух пенсионерок
Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из о...
Новости Казани
день назад

Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из общежития из-за БРИКС

Новости Казани

4 часа назад

В Вахитовском районе Казани отключат воду на два дня

Новости Казани

5 часов назад

В РТ недополучили урожая на 3 млрд рублей из-за непогоды

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане из-за ДТП двое погибли и четверо пострадали
«Я просто люблю строить»: интервью с руководите...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Я просто люблю строить»: интервью с руководителем строительной компании
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
3 дня назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике