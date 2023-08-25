Предпочитают активный отдых: Казань вошла в топ-5 самых популярных маршрутов для путешествий

Казань попала в топ-5 направлений для экскурсионного отдыха

Не только пары, но и соло-путешественники все чаще выбирают Казань для поездки в «бархатный» сезон. По статистике, 7% россиян предпочитают активный отдых пляжном. Столица Татарстана оказалась в пятерке наиболее популярных экскурсионных поездок. сообщает национальный туроператор «Алеан».

Лидирующие позиции в рейтинге занимают республики Северного Кавказа, Красная Поляна и Санкт-Петербург. Казань в списке оказалась на четвертом месте. Замкнул пятерку популярных направлений для отдыха Алтай.