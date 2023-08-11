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· Полина Модестова

Пребывают в плачевном состоянии: в Казани хотят отреставрировать здание Купеческого банка XIX века

В Казани здание Купеческого банка XIX века хотят отреставрировать
Пребывают в плачевном состоянии: в Казани хотят отреставрировать здание Купеческого банка XIX века

pixabay

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В Казани будет обновлено здание Купеческого банка, расположенного на улице Джалиля, 3, сообщает «Реальное время». Проект был одобрен специалистами. До конца года рабочие приступят к реставрации.

Объект построили в конце XIX века. Соорудили его местные богатые купцы - Александр Александров, Дмитрий Варакасин и другие. Сейчас здание находится в собственности банка «Аверс». Со временем оно стало разрушаться.

Исследователями удалось определить по старинным фотографиям, что балконное ограждение на левом ризалите фасада раньше было другим - сменили его в советское время. Помимо этого, вазоны, расположенные на крове, были установлены в 1970 году и сейчас пребывают в плачевном состоянии. В планах - реставрация этих деталей и возвращение зданию первоначального вида.

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