Поворот налево запрещен: в Казани изменили правила движения на одном из перекрестков

В Казани с 5 июня отменили левый поворот на пересечении Декабристов и Гагарина

Комитет по транспорту Казани принял решение об отмене левого поворота на пересечении двух улиц - Декабристов и Гагарина.

Сообщается, что со вчерашнего дня, 5 июня, решение комиссии по безопасности дорожного движения был отменен левый поворот на вышеуказанном пересечении при движении по улице Декабристов со стороны улицы Королева.

Такое решение было принято в рамках реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествие. На перекрестке теперь есть соответствующий дорожный знак "Движение прямо и направо". Водителей призывают быть внимательнее на данном участке.