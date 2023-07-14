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Повлияли перепады температуры: в Казани трамвай сошел с рельсов

В Казани 14 июля из-за перепада температур трамвай №4 сошел с рельсов
Повлияли перепады температуры: в Казани трамвай сошел с рельсов

Яна Лаушкина

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В Казани с рельсов сошел трамвай, следующий по маршруту №4. Причиной такого происшествия стал перепад температур, а также износ сами рельс, сообщает пресс-служба МУП "Метроэлектротранс".

Инцидент имел место на улице трамвайной. Транспорт двигался в сторону Караево. В пресс-службе уточнили, что пути на улице были проложена еще в 1996 году.

На данный момент путевая служба наземного транспорта завершила работы. Движения двух маршрутов - №1 и №6 - было приостановлено, но сейчас вернулось к прежнему режиму.

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