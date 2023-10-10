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Потребовалась помощь медиков: в Казани за сутки под колеса попали трое велосипедистов

В Казани сбили трех велосипедистов за сутки 9 октября
Потребовалась помощь медиков: в Казани за сутки под колеса попали трое велосипедистов

Алёна Иванова

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В Казани за прошедшие стки произошло 98 ДТП. В результате аварий пострадали шесть человек: три велосипедиста, пешеход и два пассажира. Они получили травмы разной степени тяжести.

Одно из ДТП случилось у дома №43 по улице Краснококшайской, где 70-летний водитель выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу. В результате он наехал на велосипедиста. Пострадавшей в возрасте 24 лет получил травмы. Ему потребовалась помощь медиков.

В тот же день 27-летний водитель не уступил дорогу на нерегулируемом переходе на Бондаренко и также сбил велосипедиста, в результате чего 19-летний пострадавший тоже получил травмы.

У дома 48 по Патриса Лумумбы 31-летний водитель наехал на велосипедиста, который в этот момент пересекал дорогу в непредназначенном для этого месте.

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