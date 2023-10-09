Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»
Мэрия Казани (Денис Гордийко)
Глава Казани Ильсур Метшин обратил внимание тех жителей Казани, кто устал от туристов, что за восемь месяцев 2023 году гости города принесли столице республики 16 миллиардов рублей - именно столько, согласно «СберАналитике» потратили туристы в Казани. При этом, стоит отметить, что Сбер - это лишь 70% от общего числа, так как люди пользуются и другими банками.
Мэр столицы РТ заявил на деловом понедельника, что такие показатели - это «наш ответ ворчунам». Речь идет о жителях, которые «устали» от туристов и считают, что власти иногда забывают про местных, делая все для гостей города. Метшин отметил, что деньги получили не только рестораторы, таксисты и отельеры. Они также вернулись в виде налогов в бюджет Казани, после чего средства были направлены на благоустройство столицы Татарстана.