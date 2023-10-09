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· Полина Модестова

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

Метшин назвал жителей Казани «ворчунами» из-за туристов
Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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Глава Казани Ильсур Метшин обратил внимание тех жителей Казани, кто устал от туристов, что за восемь месяцев 2023 году гости города принесли столице республики 16 миллиардов рублей - именно столько, согласно «СберАналитике» потратили туристы в Казани. При этом, стоит отметить, что Сбер - это лишь 70% от общего числа, так как люди пользуются и другими банками.

Мэр столицы РТ заявил на деловом понедельника, что такие показатели - это «наш ответ ворчунам». Речь идет о жителях, которые «устали» от туристов и считают, что власти иногда забывают про местных, делая все для гостей города. Метшин отметил, что деньги получили не только рестораторы, таксисты и отельеры. Они также вернулись в виде налогов в бюджет Казани, после чего средства были направлены на благоустройство столицы Татарстана.

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