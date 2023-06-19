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Поставили стенд: стало известно, что сделали с фонтанами в Казани, где ребенку оторвало пальцы

В Казани стендом обезопасили фонтаны после инцидента с отрезанными пальцами
Поставили стенд: стало известно, что сделали с фонтанами в Казани, где ребенку оторвало пальцы

Надежда Острокол

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В Казани в прошлом году произошло ЧП - у ребенка пальцы ног застряли в решетке фонтана, расположенного в парке имени Горького. В результате мальчику оторвало три пальца. На месте случившегося был установлен информационный стенд, как котором прописаны правила безопасного пользования объектом, сообщает "БИЗНЕС Online".

Помимо этого, теперь возле фонтана периодические запускают голосовое оповещение, во время которого дублируется данная информация. Сейчас она только на русском языке, но в будущем планируют дублировать его и на татарском. Возле остальных фонтанов в городе планируют разместить правила безопасности в течение лета.

В комитете внешнего благоустройства мэрии Казани также напомнили, что фонтаны выполняют эстетическую функцию. Они не предназначены для купания.

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