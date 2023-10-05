Новости Казани
· Полина Модестова

Посетит ряд объектов: в Казань прибыл президент Узбекистана

В Казань 5 октября прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв
Посетит ряд объектов: в Казань прибыл президент Узбекистана

pixabay

Подписаться в Telegram

В республику Татарстан с рабочей поездкой сегодня, 5 октября, прибыл президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Рабочая поездка проводится в рамках официального визита в Российскую Федерацию.

В Международном аэропорту «Казань» имени Г. Тукая Шавката Мирзиёева встретили заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава РТ Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Во время пребывания в Татарстане глава республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала РТ и технопарк высоких технологий имени Б. Рамеева в Казани, ознакомится с итогами форума регионов «Россия - Узбекистан» и посмотрит ряд других объектов.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Важное в РТ

час назад

Телефонные мошенники угрожают сотрудникам российских компаний «утечкой» персональных данных

вызвать дезинфекция помещений от клопов

Новости Татарстана

день назад

Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

"тренировки по спортивному ориентированию в Красноярске"

Новости Татарстана

23 часа назад

Были лишены мандата: в РТ два депутаты скрыли значительные суммы

Новости Татарстана

день назад

В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Спортивные новости Казани

день назад

«Будем работать, надо исправляться»: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение «Северстали»

Новости Татарстана

день назад

Новый способ заманить жертву: Татарстанцев в сети предупреждают о плачущих детях

Новости Казани

день назад

Город готов к приему тепла: в Казани отопительный сезон начнется уже на днях
Лонгриды
17 часов назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Татарстана

2 часа назад

Работа ведется в инициативном порядке: в РТ работают над появлением производства авиационных шин

Важное в РТ

час назад

Телефонные мошенники угрожают сотрудникам российских компаний «утечкой» персональных данных

Новости Казани

2 часа назад

Прокуратура подтвердила незаконность стройки: архитекторы показали эскизы гостиниц на берегу Казанки

Новости Татарстана

2 часа назад

Календарь начинается с месяца Мухаррам: в РТ определили даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году
Посетит ряд объектов: в Казань прибыл президент Узбекистана
Новости Казани
14 минут назад

Посетит ряд объектов: в Казань прибыл президент Узбекистана

Спортивные новости Казани

2 часа назад

Поступит запрос об обмене хоккеиста: Дамир Жафяров может покинуть «Ак Барс»

Новости Казани

3 часа назад

Всегда есть места и отсутствует поток: в Казани объяснили причину появления платной парковки у Центрального стадиона

Спортивные новости Казани

3 часа назад

Хозяева являются серьезными фаворитами: в Казани пройдет матч «Ак Барса» и «Авангарда»
7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть
Интересное в Казани
6 дней назад

7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть