Посетит ряд объектов: в Казань прибыл президент Узбекистана

В Казань 5 октября прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв

В республику Татарстан с рабочей поездкой сегодня, 5 октября, прибыл президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Рабочая поездка проводится в рамках официального визита в Российскую Федерацию.

В Международном аэропорту «Казань» имени Г. Тукая Шавката Мирзиёева встретили заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава РТ Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Во время пребывания в Татарстане глава республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала РТ и технопарк высоких технологий имени Б. Рамеева в Казани, ознакомится с итогами форума регионов «Россия - Узбекистан» и посмотрит ряд других объектов.