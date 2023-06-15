Помогут приобрести: Татарстан окажет поддержку перевозчикам при покупке автобусов

Бюджет Республики Татарстан поможет перевозчикам купить в лизинг автобусы на 5 млрд рублей

Автопредприятиям Татарстана окажут поддержку с покупкой в лизинг более 400 автобусов, стоимость которых составит пять миллиардов рублей, сообщает "БИЗНЕС Online".

Отмечается, что для помощи перевозчикам Татарстан подключился к двум программам обновления общественного транспорта. Одна из них предполагает льготный лизинг без первоначального взноса под 6% годовых, а вторая казначейские кредиты, условия предоставления которых пока в работе на федеральном уровне.

Платить лизинг будут предприятия, однако часть стоимости автобусов возместит бюджет Татарстана. Перевозчикам еще неизвестны сроки и детали поддержки, но в министерстве уже приступили к сбору заявок от городов и районов, специалисты изучают потребность транспортных предприятий в количестве, классе нового подвижного состава. В планах - осуществить закупку в 2023 - 2024 годах.