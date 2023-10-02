Помогают стать самостоятелен: в Казани открывают учебно-тренировочные квартиры для детей

В Казани открывают учебно-тренировочные квартиры для детей с ментальными нарушениями

Во всех районах Казани появятся учебно-тренировочные квартиры для детей с ментальными нарушениями развития. Два пространства откроются уже до конца года - они расположатся на Ипподромной и Минской. Глава города Ильсур Метшин отметил, что это абсолютно новшество, которой вводится в каждом районе.

В учебно-тренировочных квартирах ребята с особенностями здоровья могут осваивать простые навыки: шитье, уборка. готовка и стирка. Благодаря этому в будущем они могут стать более самостоятельными в быту.

Глава столицы РТ обратил внимание на то, как важно поддерживать такие семьи - особенно в период, когда ребенок начинает расти или делать первые шаги. Отмечается, что наиболее серьезно в этом направлении продвинулся Израиль. Ильсур Метшин считает, что необходимо посылать туда специалистов обучаться как онлайн, так и офлайн.

Еще одним событием для «Доброй Казани» стало открытие коворкинга, где в этом году прошли около 800 мероприятия. В коворкинге на сегодняшний день социализацию проходят пять ребят с ментальными нарушениями, возраст которых старше 18 лет.