Новости Казани
· Полина Модестова

Получил удар в челюсть: в Казани посетитель бара умер после ссоры с охранником

В Казани посетитель бара умер после ссоры с охранником и удара в челюсть
Получил удар в челюсть: в Казани посетитель бара умер после ссоры с охранником

pixanay

Подписаться в Telegram

Посетитель бара получил удар от охранника кулаком в челюсть, в результате чего был доставлен в больницу. Позже стало известно, что он скончался в медицинском учреждении. Происшествие имело мест ов Казани.

Обвиняемый - 24-летний охранник бара. Против него было заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжелого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

В сообщении следственного комитета говорится, что, по версии следствия, в ночь 3 сентября подозреваемый во время конфликта с 45-летним посетителем ударил мужчину кулаком в челюсть, после чего потерпевший упал. Мужчина был госпитализирован, но на следующий день умер в больнице.

В ведомстве также добавили, что с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения обратятся в суд. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Интересное в Казани

день назад

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

травля тараканов в балашихе с гарантией

Новости Казани

9 часов назад

Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

возведение перегородки в ванной в Москве

Новости Казани

3 часа назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

Новости Казани

день назад

Может стать одним из самых ярких в России: в Казани начали монтировать сцену для фестиваля «СоТворение»

Новости Татарстана

2 часа назад

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

Новости Татарстана

4 часа назад

Месяц обойдется в три с лишним тысячи: в Татарстане утверждена плата родителей за детский сад

Новости Казани

день назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Казани
4 часа назад

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Новости Татарстана

9 минут назад

Укусили почти 8 тысяч человек: в Казани показатели по укусам клещей остаются выше среднемноголетнего уровня

Интересное в Казани

день назад

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

Важное в РТ

39 минут назад

Клиенты крупного оператора связи cмогут обменять минуты на билеты в музеи Казани и еще шести городов России

Важное в РТ

час назад

Как выпускники университета разработали подход в цифровой трансформации: кейс Казанского федерального университета
Получил удар в челюсть: в Казани посетитель бара умер после ссоры с охранником
Новости Казани
4 минуты назад

Получил удар в челюсть: в Казани посетитель бара умер после ссоры с охранником

Новости Татарстана

2 часа назад

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

Новости Казани

3 часа назад

«У проекта на сегодня нет аналогов»: возле Казанки возведут комплекс «Яр парк»

Важное в РТ

3 часа назад

За первым смартфоном — в билайн! Оператор составил ТОП моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам
Интересное в Казани
5 дней назад

Как учителя готовятся к 1 сентября: рассказ от первого лица