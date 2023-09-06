Получил удар в челюсть: в Казани посетитель бара умер после ссоры с охранником

В Казани посетитель бара умер после ссоры с охранником и удара в челюсть

Посетитель бара получил удар от охранника кулаком в челюсть, в результате чего был доставлен в больницу. Позже стало известно, что он скончался в медицинском учреждении. Происшествие имело мест ов Казани.

Обвиняемый - 24-летний охранник бара. Против него было заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжелого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

В сообщении следственного комитета говорится, что, по версии следствия, в ночь 3 сентября подозреваемый во время конфликта с 45-летним посетителем ударил мужчину кулаком в челюсть, после чего потерпевший упал. Мужчина был госпитализирован, но на следующий день умер в больнице.

В ведомстве также добавили, что с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения обратятся в суд. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.