Полностью признал вину: правоохранители Казани раскрыли кражу из дачного дома

В Казани полицейские раскрыли кражу имущества на 60 тысяч рублей

Правоохранители Казани смогли раскрыть кражу из дачного домика по горячим следам. Пострадавший сообщил, что у него похитили болгарку, два шуруповерта, бензопилу, перфоратор и лазерный уровень. Сумму ущерба оценили в 60 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Татарстану рассказали, что полицейским удалось установить. Выяснилось, что злоумышленник, 28-летний уроженец Зеленодольского района, проник в помещение через окно. Он полностью признал свою вину.

На данный момент в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, предполагающей кражу. Правоохранители продолжают проводить расследование.

В полиции напомнили, что владельцам дачных участков необходимо сохранять бдительность и внимательно относиться к сохранению имущества. Чтобы избежать повторения вышеописанного, необходимо укреплять входные двери, запирать их и оснащать дополнительными замками.