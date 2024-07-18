Полиция ищет казанского блогера Руслана Айсина*

МВД РФ объявило в розыск блогера Руслана Айсина* из Казани. Об этом сказано в картотеке министерства.

Мужчину ищут по уголовным статьям. Говорится, что он родился в Ульяновске в 1980 году.

В октябре минувшего года молодой человек получил штраф за то, что не прописывал в своих постах текст о том, что он иноагент. Не так давно он рассказывал в интервью, что не планирует оплачивать штраф - 40 тыс. рублей.

Весной текущего года выяснилось, что на Руслана* возбудили 2 дела за реабилитацию нацизма и уклонение от маркировки. Вот только пока эти сведения официально не подтвердили

Айсин* - иностранный агент и выпускник КФУ. Ранее он принимал участие в татарском нацдвижении и трудился журналистом. После начала СВО он уехал из РФ. В настоящее время, по предварительным данным, он с семьей живет в другом государстве.