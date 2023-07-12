"Полеты будут выполняться авиакомпанией Nordwind": из Казани в Мурманск пустят прямое авиасообщение

Nordwind с 26 июля запустит прямые рейсы между Казанью и Мурманском

В Расписании казанского аэропорта с 26 июля 2023 года появятся прямые рейсы между Казанью и Мурманском. Как сообщили в мэрии, полеты будут выполняться авиакомпанией Nordwind. Самолет будет отправляться дважды в неделю.

Сообщается, что из Казани в Мурманск добраться по воздуху можно будет по средам в 23:30. Прибытие ожидается в 2:25. В обратном же направлении самолеты будут отправляться каждый четверг в 8:55. Приземление в Казани - в 11:55.

Всего в пути пассажиры будут проводить около трех часов. В полетах будут задействованы лайнеры Boeing 737-800, который вмещают 189 пассажирским мест.