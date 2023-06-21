Покупка обошлась в 17 миллионов: «Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца

«Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца за 17 млн рублей

Прошел год со смерти известного банщика Николая Веснянкина и теперь его комплекс "Веснянкинские бани" был приобретен новым собственником. Напомним, что Николай покончил жизнь самоубийством 6 июня 2022 года, после чего, в августе того же года, его отец выставил комплекс на продажу. Начальная цена была 28 миллионов рублей.

Сообщается, что новый владелец комплекса - Ильфат Фатхуллин, который является управляющим партнером казанского аэродинамического комплекса NeoFly. Он уточнил, что ему покупка обошлась в 17 миллионов рублей, так как изначально в "лот" входил и жилой дом, расположенный на соседнем участке, однако Ильфат Фатхуллин отказался от его приобретения, сообщает "БИЗНЕС Online".

Бизнес партнером нового владельца стал Фанис Давлетшин - известный в Казани парильщик и вице-чемпион мира по банному мастерству.

На данный момент персонал банного комплекса - 12 человек, а также несколько внештатных специалистов. Месячный оборот комплекса Фахтуллин оценил от 2 млн до 4,5 млн рублей.