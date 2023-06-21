Новости Казани
· Полина Модестова

Покупка обошлась в 17 миллионов: «Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца

«Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца за 17 млн рублей
Покупка обошлась в 17 миллионов: «Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

Прошел год со смерти известного банщика Николая Веснянкина и теперь его комплекс "Веснянкинские бани" был приобретен новым собственником. Напомним, что Николай покончил жизнь самоубийством 6 июня 2022 года, после чего, в августе того же года, его отец выставил комплекс на продажу. Начальная цена была 28 миллионов рублей.

Сообщается, что новый владелец комплекса - Ильфат Фатхуллин, который является управляющим партнером казанского аэродинамического комплекса NeoFly. Он уточнил, что ему покупка обошлась в 17 миллионов рублей, так как изначально в "лот" входил и жилой дом, расположенный на соседнем участке, однако Ильфат Фатхуллин отказался от его приобретения, сообщает "БИЗНЕС Online".

Бизнес партнером нового владельца стал Фанис Давлетшин - известный в Казани парильщик и вице-чемпион мира по банному мастерству.

На данный момент персонал банного комплекса - 12 человек, а также несколько внештатных специалистов. Месячный оборот комплекса Фахтуллин оценил от 2 млн до 4,5 млн рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

16 часов назад

Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Общество

день назад

Остался 1 день, потом деньги сгорят: россиянам, у которых есть карта «Мир», дали время до 20 июня

против тараканов организация

Новости Казани

день назад

На объекте трудятся 400 человек: стало известно, как идет строительство моста через Каму

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

демонтаж металлоконструкций цена за 1 тонну прайс в Москве

Новости Казани

день назад

Сработала систем оповещения: в Казани эвакуируют торговый центр

Новости Казани

2 часа назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Новости Казани

23 часа назад

Душераздирающие крики на фоне: в Казани двухлетнюю девочку закрыли в подсобке в садике, чтобы та не мешала занятиям

Новости Казани

22 часа назад

"Культура и традиции диктуют навязанный домострой": Талия Мунуллина пожаловалась на занижение зарплаты
Лонгриды
22 часа назад

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Новости Казани

18 минут назад

"Рекомендован к избранию": была одобрена кандидатура спикеры Госсовета республики Фарида Мухаметшина

Новости Казани

33 минуты назад

Заперли малышку в подсобке: в Татарстане проверяют информацию об издевательствах над ребенком

Новости Казани

53 минуты назад

Оставили купюры из банка приколов: работницы банка в Челнах забрали у клиентов миллионы рублей

Новости Казани

час назад

Покупка обошлась в 17 миллионов: «Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца
"Проведут технические работы": в Казани отделения ГИБДД временно не будут регистрировать транспорт
Новости Казани
3 минуты назад

"Проведут технические работы": в Казани отделения ГИБДД временно не будут регистрировать транспорт

Новости Казани

час назад

Рекорд, к которому долго шли: в Казани в этом году откроют сразу четыре школы

Новости Казани

2 часа назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Новости Казани

13 часов назад

Соберутся представители девяти регионов: в Казани пройдет фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников
Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию
Полезное
6 дней назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию