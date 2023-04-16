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Похоронят на Арском кладбище: в Казани пройдет прощание с Эдуардом Хайруллиным

Прощание с Эдуардом Хайруллиным пройдет в Казани 17 апреля в культурном центре «Сайдаш»
Похоронят на Арском кладбище: в Казани пройдет прощание с Эдуардом Хайруллиным

pixabay

Прощание с заместителем руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникация "Татмедиа", пресс-секретарем президента Татарстана Эдуардом Хайруллиным пройдет завтра, 17 апреля, сообщает business-gazeta. Гражданскую панихиду проведут в Казани, в КЦ "Сайдаш", расположенном по адресу Николая Ершова, 57а. Она начнется в 10 часов утра. По данным портала, похоронят Эдуарда Хайруллины на Арском кладбище.

Напомним, что мужчина скончался накануне в возрасте 54 лет. Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил правительственную телеграмму с соболезнованиями матери Хайруллина, в которой он отметил редкий талант, активную жизненную позицию, широту интересов и щедрость души Эдуарда Хайруллина.

Пресс-секретарь президента Татарстана родился 28 января 1969 года. Он закончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина в 1993 году. На протяжении четырех лет, с 2015 по 2019, он работал руководителем пресс-службы президента РТ, а с 2019 занимал должность заместителя руководителя республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникация "Татмедиа".

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