Похолодает до -3: в Татарстан идет аномальное похолодание

Татарстан 13 и 14 июня накроют сильные заморозки до -3 градусов

Уже на этой неделе Татарстан окажется под влиянием сильный заморозков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С его слов, во вторник и среду, 13 и 14 июня, придет аномальное похолодание не только в Татарстан, но в и другие регионы Поволжья. У нас столбики термометров могут опуститься до -3 градусов.

Если и другие регионы, которые долгое время страдали от аномальной жары - до 40 градусов. К примеру, в Южной Сибири, Иркутской области и на Урале крайне высокие отметки на термометре скоро сменятся показателями в -2 градуса.