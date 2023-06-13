Похолодает до -3: в Татарстан идет аномальное похолодание
Уже на этой неделе Татарстан окажется под влиянием сильный заморозков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С его слов, во вторник и среду, 13 и 14 июня, придет аномальное похолодание не только в Татарстан, но в и другие регионы Поволжья. У нас столбики термометров могут опуститься до -3 градусов.
Если и другие регионы, которые долгое время страдали от аномальной жары - до 40 градусов. К примеру, в Южной Сибири, Иркутской области и на Урале крайне высокие отметки на термометре скоро сменятся показателями в -2 градуса.