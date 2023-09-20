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Подписано в первый день: в электричках Казань заработает умная оплата проезда

Впервые в России в электричках Казани будет работать умная оплата проезда по геолокации
Подписано в первый день: в электричках Казань заработает умная оплата проезда

Екатерина Ряполова

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В первый день работы форума Kаzan Digital Week-2023 было подписано соглашение о введении в электричках Казани умной оплаты по геолокации. Пилотный проект стартует уже совсем скоро - в октябре 2023 года. Пока что новый вид оплаты будет внедрен только на одном направлении «Казань - Аэропорт - Казань».

Столица Татарстана станет первым городом в России, где билеты на пригородный поезд можно будет приобрести прямо в вагоне. При этом не идет речи о наценке. Для этого необходимо лишь скачать на телефон мобильное приложение, которое самостоятельно по геолокации оценит стоимость проезда - от одной до другой станции.

Подобный умный способ оплаты в будущем планируют внедрить и в общественном транспорта внутри столицы Татарстана.

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