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Под Казанью 18 октября произошло страшное ДТП

Виновником дорожного происшествия может быть во...

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В РТ случилось жуткое столкновение, после которого умер человек. Об этом сообщили свидетели аварии в местных телеграм-каналах.

Люди рассказали, что все случилось на дороге между п. Куюки и Богородское.

Автовладельцы, которые проезжали мимо увидели, что водитель «Лады Гранты» скончался на месте. Его вытащили спасатели и положили около авто.

Виновником дорожного происшествия может быть водитель «Лады Весты». По предварительным данным, он травмировался.

По информации издания Inkazan, сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия. Официальных сведений информации о погибших и пострадавших сейчас нет.

Ранее мы писали о том, что скончался 18-летний пассажир, который вылетел на авто с моста под Казанью. ДТП случилось 17 октября 2024 года, на 22 километре трассы «Казань-Шемордан».

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