Появится новый фонтан: стало известно, какие работы проведут в парке "Сад рыбака" в Казани

В Казани в «Саду рыбака» появится новый фонтан

На деловом понедельнику заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев рассказал что в парке "Сад рыбака" были демонтированы изношенные теннисные корты, а также спортивные площадки. Вместо них теперь будут установлены новые корты, а также появится площадка для волейбола и баскетбола.

Как рассказал Игорь Куляжев, при реконструкции были учтены пожелания жителей района, после чего было принято решение посадить живую ель, а на детской площадке установить дополнительные скамейки.

Ключевой элемент парка - фонтан со скульптурой рыбака. Через какое-то время скульптура была демонтирована, а чаша фонтана использовалась как вазон. На его месте планируют установки новой конструкции.