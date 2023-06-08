Появится новая развязка: в Казани решают вопрос с закрытым кольцом у Деревни Универсиады

Кольцо у Деревни Универсиады в Казани закрыли навсегда из-за пробок

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альбер Салихов отметил, что в планах Казани - построить новую развязку в микрорайоне, где не так давно закрыли "оренбургское" кольцо. Он отметил, что такое решение оказалось выгодным для города, а новая развязка позволит избавиться от пробок.

Альберт Салихов заявил, что, как показала практика, во время временного перекрытия кольца уменьшилась пробка, в результате чего было принято решение о его закрытии.

Отвечая на вопросы от жителей города, которые отметили необходимость развязки к кольцу Деревни Универсиады, он согласился с тем, что эта просьба является обоснованно, развязка в планах. Глава районной администрации заявил что в ближайшее время планируется выделение финансовых средств на проектирование развязки.