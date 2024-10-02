Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»
Регион116 Казань | Region116 Kazan
Жители жилищного комплекса «Салават Купере» в Казани рассказали о серьезном потопе в подъезде дома. Свидетели выложили видео в соцсетях.
В ролике видно, что вода находится везде. Можно также увидеть, как жидкость стекает из шахт 2 лифтов. В комментариях местные жители пишут, что это не первый раз, когда такое случается в их жилищном комплексе.
Кроме того, 1 октября на улице улице Аметьевская Магистраль в Казани снова чрезвычайная ситуация. На парковке в жилищном комплексе "Голливуд", вероятно, случился прорыв трубы и по этой причине на машины течет кипяток.
Ранее мы писали о том, что в Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи.
20-летний Ринат перестал выходить на связь 4 мая. Молодого человека искали родители, волонтеры, правоохранители и различные поисковые отряды, а также тарологи с гадалками.
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