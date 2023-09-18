Первый такой проект на Волге: в РТ обсудили проект курорта «Казань Марина»

Минниханов и глава корпорации Туризм.РФ Суханов обсудили проект курорта «Казань Марина»

Глава Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов обсудили мастер-план будущей туристической территории курорта «Казань Марина».

Пресс-служба раиса республики сообщает, что Сергей Суханов выразил благодарность Рустаму Минниханову за личную вовлеченность и внимание к проекту. Глава Татарстана же отметил важность проекта для республики.

Напомним, что туристическая территория «Казань марина» - первый проект на Волге, который включает марину полного цикла на 300 яхт. Рассчитывается, что на площади в 73 га будут возведены объекты для всесезонного размещения туристов - гостиницы, рестораны, СПА-центры, глэмпинги и все для пляжного отдыха. Объем номерного фонда - больше 1 250 номеров.