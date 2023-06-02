Перекроют на два дня: в Казани из-за фестиваля нельзя будет проехать по нескольким улицам

В Казани из-за Духова дня 4 и 5 июня перекроют несколько улиц

В Казани будет временно закрыто движение и парковка на улице Петербургской. Связана такая мера с проведением седьмого православного городского фестиваля "Духов день в Суконной слободе". Постановление, соответствующее данной мере, было опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани №20.

Сообщается, что парковка будет закрыта с восьми часов утра 4 июня и до одиннадцати часов вечера 5 июня. Затронет ограничение участок от улицы Миннуллина и до улицы Назарбаева, а также прилегающие к ней проезды. Из постановления следует, что здесь же, с восьми утра и одиннадцати вечера 5 июня будет ограничено движение для машин.

Фестиваль "Духов день в Суконной слободе" пройдет в Казани 4 и 5 июня. Сообщается, что для жителей и гостей города в этом году будет организована насыщенная программа. Она включит в себя экскурсии, мотошоу, ярмарки, лекции и другие интересные активности. Основной площадкой мероприятия будет храм сошествия Святого Духа, расположенный на Миннуллина, а также площадь перед театром кукол "Экият" и дом святителя Иоасафа на улице Тихомирнова.