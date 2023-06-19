Перекроют движение: в Челнах на День молодежи дороги будут временно закрыты

В Челнах по случаю Дня молодежи 24 июня перекроют движение транспорта на 10 часов

В Набережных Челнах в эту субботу, 24 июня, во время празднования Дня молодежи в городе перекроют движение автотранспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях. Закрыты будут проезды от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, а также по Раскольникова и до пересечения с проспектом раиса Беляева.

Такое ограничение начнет действовать в 13 часов и продлится до 23:30, сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета города Рамиль Халимов в рамках совещания в мэрии.

Напомним, что в День молодежи с 16 часов начнут работать интерактивные площадки. В 17 часов дадут старт концертной программе, где хедлайнером станет казахстанский музыкант The Limba.