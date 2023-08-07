Парусный спорт, силовой экстрим и керлинг: какие спортивные мероприятия ждут жителей Казани в августе

Был опубликован список спортивных мероприятий Казани на август 2023 года

В Казани в августе пройдет несколько крупных спортивных мероприятий, среди которых День физкультурника, «Казанский триатлон», «Игры ГТО», соревнования «Оранжевый мяч» и «Казаныш».

Откроет череду спортивных мероприятий «Казанский триатлон», который пройдет 11 и 12 августа. Участие в нем примут больше тысячи человек, прибывшие из 30 регионов России.

День физкультурника отметят 12 августа в экстрим-парке «Урам». Пройдет соревнования по баскетболу, парусному спорту, боксу, силовому экстриму, пляжному волейболу и выполнение норм ГТО.

На празднике также пройдут показательные выступления по фехтованию, бадминтону, карате, тхэквондо, керлингу, спортивной борьбе и дзюдо. Важная составляющая Дня физкультурника - спортивная конференция «Казаныш», которая в этом году будет посвящена десятилетию Универсиады. В программе форума планируют отчетные выступления руководителей физкультурно-спортивных объединений.