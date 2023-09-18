Остаются в зоне стыковых игр: «Рубин» опустился на 14-е место в турнирной таблице
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Футбольный клуб Казани «Рубин» после восьмого тура чемпионата России занимает 14 место в турнирной таблице. Напомним, что накануне команда проиграла в матче с «Зенитом» со счетом 0:3. Казанцы остаются в зоне стыковых игр и отстают от 12-го места на два очка.
В следующем туре «Рубин» будет играть против соседа по турнирной таблице - «Факела». Лидером на данный момент остается «Краснодар», команда опережает «Зенит», расположившийся на втором месте, на одно очко.
В восьми матчах тура было пять ничейных результатов - победу одержали лишь «Зенит», «Оренбург» и «Спартак».