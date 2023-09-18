Остаются в зоне стыковых игр: «Рубин» опустился на 14-е место в турнирной таблице

ФК Казани «Рубин» опустился на 14-е место по итогам тура

Футбольный клуб Казани «Рубин» после восьмого тура чемпионата России занимает 14 место в турнирной таблице. Напомним, что накануне команда проиграла в матче с «Зенитом» со счетом 0:3. Казанцы остаются в зоне стыковых игр и отстают от 12-го места на два очка.

В следующем туре «Рубин» будет играть против соседа по турнирной таблице - «Факела». Лидером на данный момент остается «Краснодар», команда опережает «Зенит», расположившийся на втором месте, на одно очко.

В восьми матчах тура было пять ничейных результатов - победу одержали лишь «Зенит», «Оренбург» и «Спартак».