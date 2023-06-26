"Особенным его делает коллектив": в Казани завод отметил 235-летние

Глава РТ поздравил коллектив Казанского порохового завода с 235-летием предприятия

Глава республики Рустам Минниханов посетил торжественное мероприятие по случаю 235-летия Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод". Он отметил, что особенным это учреждение делает коллектив.

На сегодняшний день на предприятии работают больше 2,5 тысяч человек, которые являются профессионалами своего дела и "относятся к работе со всей ответственностью".

Отдельную благодарность глава Татарстана выразил ветеранам производства. Он также пожелал предприятию дальнейшего развития и новых трудовых побед, после чего вручил сотрудникам ряд государственных наград.