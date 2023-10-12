Организуют семь вебинаров: студенты Казани смогут послушать лекции по финансовой грамотности

Студенты Казани могут прослушать цикл вебинаров на тему финансовой грамотности

Студенты Казани могут стать участниками нового сезона цикла вебинаров «Финтрек». На встречах представители Банка России, крупных компаний и вузов расскажу всем присутствующим о финансовой грамотности.

Проходит занятия будут раз в неделю до 29 ноября. Всего организуют семь вебинаров. Первый пройдет уже 18 октября в 10 часов утра. Спикером выступит директор Департамента национальной платежной системы банка России Алла Бакина. Студенты на занятиях узнают о цифровом рублей и его преимуществах.

Чтобы студенты смогли закрепить материал, будут организованы практические занятия и дискуссии, в которых примут участие эксперты. Участники, которые успешно прослушают вебинары, получат именные сертификаты.