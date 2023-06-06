Организуют площадки: в Татарстане готовятся к празднику Курбан-байраму

В Татарстане будет 55 площадок для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам

В Татарстане для убоя жертвенных животных в Курбан-байрам было выделено 55 официальных площадок, из которых 17 - в Казани, о чем сообщил замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин. Он отметил, что площадки обязательно должны быть с твердым покрытием и уметь устройства для подвешивания, а также обеспечиваться питьевой водой. Необходимо установить контейнера для сбора биологических отходов и емкости для органических отходов.

Помимо этого, организаторам необходимо обеспечить утилизацию отходов и дезинфекцию мест убоя. К убою следует допускать только здоровых животных, отметил Мотыгуллин. В дни праздника на всех площадках будут работать ветеринарно-санитарные эксперты.