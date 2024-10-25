Олег Коробченко подарил Додику тапочки из овчины

Минпромторг Татарстана Олег Коробченко проводил главу Сербии Милорада Додика. Об этом рассказали сотрудники ведомства.

Перед этим российский министр показал гостю вертолеты, которые были сделаны в Республике Татарстан. Кроме того, министр подарил Додику татарстанские тапки из овчины.

В ответ глава другого государства и члены делегации поблагодарили специалистов за гостеприимный прием.

Напомним, саммит БРИКС был основан в 2006 году и в 2024 году он прошел в период с 22 по 24 октября в Казани. Союз появился благодаря таким государствам, как: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее мы писали о том, что сегодня, 25 октября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан, могут быть введены ограничения движения на проезжей части. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Казани.