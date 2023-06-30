Оказалась крайне бдительной: пенсионерка из Казани не поверила мошенникам и сохранила деньги

Пенсионерка из Казани прекратила разговор с мошенниками и сохранила сбережения

В Казани пенсионерка сохранила сбережения, благодаря тому, что вовремя прекратила разговор с мошенниками. Аферисты предприняли попытку выманить у женщины 800 тысяч рублей.

Мошенники позвонили жительнице Казани и рассказали историю о якобы произошедшей аварии с ее родственником. После этого они предложили "помощь" за деньги. Но бдительная пенсионерка прекратила разговор и сразу же позвонила близким.

В отделе полиции "Дербышки" по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 30 УК РФ о "Приготовлении к преступлению и покушении на преступление", а также частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".