Ограничили скорость движения: на участке трассы Казань — Оренбург перекрыта часть дороги

На участке трассы Казань — Оренбург в Татарстане с 9 августа ограничили скорость движения

На участке трассы Р239, соединяющей Казань и Оренбург, на южном выезде из города с 9 по 11 августа 2023 года будет сужена проезжая часть. Также здесь ограничили скорость движение автомобилей. Связана такая мера с дорожными работами, о чем сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Речь выше идет об участке трассы Р239 от 10:910 км до 13:700 км от границы Казани до развязки на Усады. На данный момент на этом участке в рамках- проведения капитального ремонта дороги укладывают асфальтобетон.

Обращаясь к водителям, представители ФКУ призывают строго соблюдать требованиях временных знаков и разметки, а также заранее выбирать маршрут с учетом ограничений, чтобы избежать пробок.

Напомним, что 12 августа в Казани ограничат движение транспорта сразу по нескольким улицам в связи с проведением Казанского триатлона. Действовать ограничения начнут в пять часов утра.