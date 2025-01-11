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Ограничения на полёты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили

11 января работник Росавиации Артем Кореняко ув...

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11 января работник Росавиации Артем Кореняко уведомил об отмене кратковременного ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. С 8:30 утра по мск они опять начали работать, следуя своему обычному расписанию.

Кореняко также рассказал, что, пока действовала отмена на полёты, два самолета, державшие курс столицу РТ, остановились в альтернативном аэродроме в Уфе.

Введение этих ограничений было обусловлено необходимостью создания безопасности воздушного пространства над Татарстаном.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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