Ограничения на полёты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили
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11 января работник Росавиации Артем Кореняко уведомил об отмене кратковременного ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. С 8:30 утра по мск они опять начали работать, следуя своему обычному расписанию.
Кореняко также рассказал, что, пока действовала отмена на полёты, два самолета, державшие курс столицу РТ, остановились в альтернативном аэродроме в Уфе.
Введение этих ограничений было обусловлено необходимостью создания безопасности воздушного пространства над Татарстаном.
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