Ограничения на полёты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили

11 января работник Росавиации Артем Кореняко уведомил об отмене кратковременного ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. С 8:30 утра по мск они опять начали работать, следуя своему обычному расписанию.



Кореняко также рассказал, что, пока действовала отмена на полёты, два самолета, державшие курс столицу РТ, остановились в альтернативном аэродроме в Уфе.



Введение этих ограничений было обусловлено необходимостью создания безопасности воздушного пространства над Татарстаном.