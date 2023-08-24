Ограничат в целях безопасности: в Казани на два месяца перекроют улицу Габдуллы Тукая
Максим Сафронов
В Казани будет частично ограничено движение на автомобильной дороге, расположенной на улице Габдуллы Тукая. Такая мера связана с проведением ремонтных работы объекта культурного наследия регионального значения, усадьбы Шакир-солдата XIX века. Распоряжение исполкома, соответствующее данному решению, было опубликовано в новом сборнике документов и правовых актов.
Сообщается, что с 28 августа по 31 октября в целях безопасности перекроют участок дорогу у дома №16 на улице Габдуллы Тукая.
Напомним, что усадьба Шакир-солдата была построена в 1895-1898 годах мещанином Шакирзяном Шамсутдиновым. В комплекс также входили доходный дом, развитые дворовые службы, которые были выполнены из белого камня.