Ограничат на два дня: в Казани из-за футбольных матчей будет перекрыто движение
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В Казани на следующей неделе будет временно ограничено движение по нескольким улицам, что связано с проведением футбольных матчей. Сообщается, что 14 июля на поле стадиона "Центральный" пройдет встреча женских национальных сборных команд России и Ирана. На следующий день, 15 июля, на стадионе "Ак Барс Арена" разыграют Суперкубок РФ ФК Петербурга "Зенит" и московский ЦСКА.
Перекрытие дорог 14 июля:
- с 6:00 до 23:00 на парковке Центрального стадиона со стороны Ташаяка и Кремлевской набережной.
Перекрытие дорог 15 июля с 15:00 до 23:00:
- на Сибгата Хакима - от Ф. Амирхана до Чистопольской;
- на Чистопольской - от проспекта Ямашева до Адоратского при движении по проспекту Ямашева;
- проспект Ямашева - от Адоратского до Сибирского тракта;
- на дублере улицы Гаврилова - от Маршала Чуйкова до Чистопольской;
- на Академика Арбузова - от Журналистов до проспекта Ямашева, при движении по Журналистов.