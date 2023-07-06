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· Полина Модестова

Ограничат на два дня: в Казани из-за футбольных матчей будет перекрыто движение

Из-за проведения футбольных матчей в Казани 14 и 15 июля ограничат движение по ряду улиц
Ограничат на два дня: в Казани из-за футбольных матчей будет перекрыто движение

pixabay

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В Казани на следующей неделе будет временно ограничено движение по нескольким улицам, что связано с проведением футбольных матчей. Сообщается, что 14 июля на поле стадиона "Центральный" пройдет встреча женских национальных сборных команд России и Ирана. На следующий день, 15 июля, на стадионе "Ак Барс Арена" разыграют Суперкубок РФ ФК Петербурга "Зенит" и московский ЦСКА.

Перекрытие дорог 14 июля:

  • с 6:00 до 23:00 на парковке Центрального стадиона со стороны Ташаяка и Кремлевской набережной.

Перекрытие дорог 15 июля с 15:00 до 23:00:

  • на Сибгата Хакима - от Ф. Амирхана до Чистопольской;
  • на Чистопольской - от проспекта Ямашева до Адоратского при движении по проспекту Ямашева;
  • проспект Ямашева - от Адоратского до Сибирского тракта;
  • на дублере улицы Гаврилова - от Маршала Чуйкова до Чистопольской;
  • на Академика Арбузова - от Журналистов до проспекта Ямашева, при движении по Журналистов.
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