Ограничат на два дня: в Казани из-за футбольных матчей будет перекрыто движение

Из-за проведения футбольных матчей в Казани 14 и 15 июля ограничат движение по ряду улиц

В Казани на следующей неделе будет временно ограничено движение по нескольким улицам, что связано с проведением футбольных матчей. Сообщается, что 14 июля на поле стадиона "Центральный" пройдет встреча женских национальных сборных команд России и Ирана. На следующий день, 15 июля, на стадионе "Ак Барс Арена" разыграют Суперкубок РФ ФК Петербурга "Зенит" и московский ЦСКА.

Перекрытие дорог 14 июля:

с 6:00 до 23:00 на парковке Центрального стадиона со стороны Ташаяка и Кремлевской набережной.

Перекрытие дорог 15 июля с 15:00 до 23:00: